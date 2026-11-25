Сенатор Владимир Джабаров назвал наглостью требование главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России согласиться на зимнее перемирие по энергетической инфраструктуре и обеспечить безопасный проход судов по Черному морю. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам парламентария, фон дер Ляйен является главным архитектором продолжения войны, а ее предложение вписывается в логику ястребов, таких как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Джабаров объяснил, что зимнее перемирие даст Украине передышку, а безопасный проход судов обеспечит поставки вооружений на украинскую территорию. Сенатор напомнил, что Россия помнит, как под прикрытием зерновой сделки на Украину шли оружие и боеприпасы.

По его мнению, фон дер Ляйен считает себя самой умной, а остальных — дураками, но ошибается: ее ходы давно просчитаны.

Ранее стало известно, какие условия Фон дер Ляйен выдвинула России.