В России запустили коммерческую услугу аэрофотосъемки с помощью голубей-биодронов с вживленными нейроинтерфейсами: от навигатора до умных чипов и камеры на спине. Об этом сообщила пресс-служба компании Neiry, передает Forbes .

Российская группа Neiry в бета-режиме запустила первую в мире коммерческую услугу аэросъемки на голубиных биодронах — пока только в РФ. Птицам вживляют нейроинтерфейсы и крепят на спину камеру. Импульсы идут напрямую в мозг без дрессировки, но голуби сами обходят препятствия, а оператор загружает полетное задание как для БПЛА. С ноября 2025 года они сделали более 100 вылетов вне лаборатории и свыше 1000 снимков, летали дольше 10 часов и управлялись с дистанции более 100 км. По словам основателя Neiry Александра Панова, птицы освоили взлет по команде, набор высоты и посадку.

Биодронам не нужна подзарядка, они «обычно не падают на голову прохожим» и «могут летать там, где дроны запрещены» без согласования воздушного пространства. По данным компании, профильные ведомства и институты нарушений закона не нашли, операции идут по этическому протоколу с прицелом на 100% выживаемость. Услугу предлагают для контроля ЛЭП, трубопроводов, городских объектов и экологии по цене от ₽300 тыс. за 1 кв. км; перед выдачей клиенту лица размывает ИИ.

Основанная в 2017 году Neiry объединяет более 350 сотрудников и выпускает свыше 100 нейропродуктов в шести сферах — от медицины и велнеса до агросектора. Ранее разработчики вместе с МГУ подключили к ИИ мозг крысы и объявили о нейрочипах для коров. Всего Neiry привлекла около ₽1 млрд инвестиций, включая ₽360,5 млн от Фонда НТИ в 2021 году и ₽300 млн в 2024-м от частных инвесторов и фонда «Восход» структуры Владимира Потанина.