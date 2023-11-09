В Павлово-Посадском городском округе прошел турнир по стрельбе

Условия турнира были четко оговорены: участники пользовались пневматическим оружием. Стреляли положения «с опорой на стол». Дистанцию установили в десять метров, с которой нужно было попасть в мишень размерами 14 на 14. Проходил турнир на манеже стадиона «Юность» в Павлово-Посадском городском округе.

Итоги соревнований по стрельбе будут учтены при определении победителей Спартакиады, в программу которой вошли еще пять дисциплин.

Кстати, на состязания в Павлово-Посадский городской округ приехали спортсмены из 14 территориальных управлений и разных уголков Подмосковья.