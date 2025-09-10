В Павлово-Посадском округе прошел «Открытый городской турнир по настольному теннису»

В спортивном комплексе «Сокол» Электрогорска состоялось масштабное спортивное мероприятие — «Открытый городской турнир по настольному теннису». Это был яркий и запоминающийся спортивный фестиваль, объединивший людей разных возрастов и взглядов.

Организаторы проекта «Единый Электрогорск» совместно со спортивной школой «Вымпел», сообществом «Активное долголетие» и Электрогорским отделением ВОИ смогли создать неповторимую спортивную атмосферу.

На площадках царила не конкуренция, а атмосфера азарта, взаимного уважения и стремления к победе. Возраст и физические данные не имели значения — каждый участник был спортсменом, полным энтузиазма и желания одержать победу.

«Мы выражаем благодарность спортивной школе «Вымпел» за прекрасно организованный турнир и радушный прием, проекту «Единый Электрогорск» за вручение наград и угощение, сообществу «Активное долголетие» — за невероятный позитивный настрой и энергию! Вы — образец для подражания!» — поделились впечатлениями участники.

Спортсмены также поблагодарили представителей ВОИ города Электрогорска за стойкость, упорство и вдохновение.