В Павлово-Посадском округе состоялся благотворительный забег «Солнечный круг» для детей с особыми потребностями

В Электрогорске, Павлово-Посадского округа, в третий раз успешно завершился необычный спортивный фестиваль, собравший вместе семьи, добровольцев и юных атлетов из разных уголков Московской области.

Инклюзивный забег «Солнечный круг» превратился в яркое действо, посвященное добру, уверенности в себе и позитивному настрою.

Каждый ребенок, вне зависимости от степени своей моторики, прошел символическую трассу, получив искреннюю поддержку от зрителей. Бурные овации и счастливые лица наполнили атмосферу этого замечательного события.

Организаторы продумали все детали, чтобы каждый ребенок почувствовал себя особенным. Всех участников ждала памятная награда – медаль, ставшая символом личной победы и преодоления трудностей. Главным акцентом здесь было не достижение рекордов, а проявление отваги, целеустремленности и взаимоподдержки.

Помимо спортивной части, гостей ждала богатая развлекательная программа. Интерактивные игры, увлекательные мастер-классы, приятные сюрпризы и позитивная обстановка сделали мероприятие поистине запоминающимся.

«Солнечный круг» уже прочно вошел в число добрых традиций и наглядно демонстрирует, как спорт может сближать людей, укреплять веру в свои силы и создавать атмосферу радости для всех.

Организаторы искренне благодарят всех участников, волонтеров и родителей за то, что сделали этот день таким светлым и воодушевляющим.