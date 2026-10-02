Стресс и тело: почему от нервов болит живот, давит в груди и стоит ком в горле

Многие люди замечают, что на фоне сильных переживаний или хронического переутомления организм начинает подавать тревожные сигналы. Появляются боль и ком в горле, дискомфорт в груди, головные боли или проблемы с пищеварением. Чаще всего это не признак опасного физического заболевания, а прямая реакция нервной системы на перенапряжение. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков.

По его словам, в основе этих ощущений лежит нарушение работы вегетативной нервной системы. Именно она отвечает за работу внутренних органов, частоту сердцебиения, давление и тонус сосудов.

«Под давлением стресса происходит нарушение в работе вегетативной нервной системы. Поэтому может появится сосудистый или нервный спазм, который провоцирует различные неприятные ощущения, например, боль и ком в горле, сложности в глотании», — сказал он.

Эксперт отметил, что подобные телесные симптомы могут быть самыми разными:

головная боль;

дискомфорт в груди;

боль в сердце;

одышка;

боли в животе;

нарушение стула.

«Это функциональные симптомы, которые проявляются как реакция на перенапряжение и стресс», — объяснил Вилков.

Промокшие ноги сами по себе не способны вызвать ОРВИ или грипп — для развития инфекции в организм должен попасть вирус. Однако считать переохлаждение совершенно безразличным фактором тоже неправильно: холод вызывает физиологические изменения, которые могут влиять на местную защиту дыхательных путей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко.