Жители Подмосковья смогут проголосовать за лучший проект в конкурсе «Коллекция путешествий по Золотому кольцу»

До 18 октября жители Подмосковья смогут принять участие в народном голосовании творческого конкурса «Коллекция путешествий по Золотому кольцу», организованному сервисом RUSSPASS совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Понравившуюся работу можно поддержать в номинации «Нарисованная открытка» и в номинации «Фото». В конкурсе приняли участие авторы из разных регионов России. Было подано 300 работ: 212 в номинации «Нарисованная открытка» и 88 в номинации «Фото». Жюри, в состав которого вошли профессиональные художники, фотографы, искусствоведы и представители регионов, определило шорт-лист, куда вошли по 13 работ каждой номинации. Эксперты выбрали троих победителей в каждой категории (номинация «Нарисованная открытка» — Михаил Маслов, Алина Киреева, Дарья Бакус; номинация «Фото» — Ксения Онуфриевич, Марина Назарова, Елена Лисейкина).

Также эксперты отобрали 20 проектов для народного голосования. Пользователи отдадут свои голоса, нажав кнопку «Понравилось» и определят лучших.

Для номинации «Нарисованная открытка» участники создавали серии из 12 иллюстраций, объединенных общей творческой концепцией. Согласно условиям конкурса, девять открыток должны были изображать «классические» города Золотого кольца и еще три — населенные пункты Ивановской, Ярославской, Московской, Владимирской, Костромской, Нижегородской и Тверской областей, которые вошли в расширенную версию туристического маршрута. В номинации «Фото» участники представляли серии из 12 художественных фотографий, сделанных как минимум в трех населенных пунктах Золотого кольца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 0+