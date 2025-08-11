В Павловском Посаде и Электрогорске с энтузиазмом отпраздновали День физкультурника
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Главным спортивным событием года в Павлово-Посадском округе стал День физкультурника, который прошел под лозунгом: «Быстрее! Выше! Сильнее!».
На спортивных аренах Электрогорска и Павловского Посада объединились ключевые фигуры спортивной жизни округа: почитаемые ветераны спорта, деятельные общественники, самоотверженные тренеры, одаренные ученики спортивных школ и все, кто неравнодушен к спорту и ведет активный и здоровый образ жизни.
Заместитель главы округа Светлана Аргунова, руководитель Управления по культуре и работе с молодежью Александр Дяченко, а также исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина наградили почетными грамотами и ценными подарками тех, кто играет важную роль в продвижении физической культуры и спорта, вдохновляет молодежь на здоровый образ жизни и своими достижениями прославляет Павлово-Посадский городской округ.
Этот день получился по-настоящему красочным и полным интересных событий. Спортсмены демонстрировали свое мастерство в различных видах спорта, включая футбол, стритбол, волейбол, городки и другие дисциплины.
«Я желаю всем нашим спортсменам не останавливаться на текущем уровне.Продолжайте работать над собой, ставить амбициозные цели, покорять новые высоты и зарабатывать новые титулы.Пусть спортивный дух и стремление к здоровому образу жизни всегда царят в нашем округе.Вместе мы – мощная сила!» - подчеркнул глава округа Денис Семенов.