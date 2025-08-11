В Павловском Посаде не утихают театральные представления в рамках яркого фестиваля «Летние звезды»
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
9 августа 2025 года Дом-музей Вячеслава Васильевича Тихонова в Павловском Посаде стал эпицентром театрального искусства, принимая гостей удивительного дня фестиваля «Летние звезды».
Зрители получили возможность оценить великолепные постановки от театрального коллектива «Калейдоскоп».
Актеры представили запоминающиеся фрагменты из знаменитых поэм Михаила Лермонтова «Тамбовская казначейша» и Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», открыв для публики богатство русской поэтической классики.
Фестиваль «ЛЕТНИЕ ЗВЕЗДЫ» превратился в настоящий культурный праздник, объединив целое поколение театралов и вдохновив их на новые открытия в мире искусства. Организаторы искренне благодарят всех, кто принимал участие в этом мероприятии, зрителей и партнеров, благодаря которым оно стало возможным.
Второй Театральный фестиваль «Летние звезды» радует жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа с 17 мая по 30 августа, по выходным дням. Фестиваль представляет творческие достижения различных организаций, студий и мастерских, работающих в разных жанрах, как из Павлово-Посадского городского округа, так и из других городов Московской области. Актуальную информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальных ресурсах Дома-музея.