В Павловском Посаде не утихают театральные представления в рамках яркого фестиваля «Летние звезды»

Зрители получили возможность оценить великолепные постановки от театрального коллектива «Калейдоскоп».

Актеры представили запоминающиеся фрагменты из знаменитых поэм Михаила Лермонтова «Тамбовская казначейша» и Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», открыв для публики богатство русской поэтической классики.

Фестиваль «ЛЕТНИЕ ЗВЕЗДЫ» превратился в настоящий культурный праздник, объединив целое поколение театралов и вдохновив их на новые открытия в мире искусства. Организаторы искренне благодарят всех, кто принимал участие в этом мероприятии, зрителей и партнеров, благодаря которым оно стало возможным.

Второй Театральный фестиваль «Летние звезды» радует жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа с 17 мая по 30 августа, по выходным дням. Фестиваль представляет творческие достижения различных организаций, студий и мастерских, работающих в разных жанрах, как из Павлово-Посадского городского округа, так и из других городов Московской области. Актуальную информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальных ресурсах Дома-музея.