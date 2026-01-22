В Павловском Посаде определили чемпионов по футзалу в двух возрастных категориях

Финальные игры муниципального этапа соревнований по футзалу среди школьников состоялись 20 января в подмосковном Павловском Посаде. Турнир, проходящий в рамках общероссийского проекта «Футзал в школу», принял дворец спорта «Надежда».

За победу боролись сильнейшие команды общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа в двух возрастных категориях. В упорных матчах среди юношей 2008–2009 годов рождения первенствовали учащиеся Рахмановской школы, второе место заняла команда Гимназии, третье — у школы №10. В младшей возрастной группе (2012–2013 г.р.) победу праздновала школа №10, серебро досталось школе №11, а бронза — Рахмановской школе.

Победители и призеры награждены кубками, почетными грамотами и медалями. Теперь командам-чемпионам предстоит подготовка к следующему этапу: в феврале они будут представлять Павлово-Посадский округ на региональных соревнованиях.