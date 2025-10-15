В Павловском Посаде открыли выставку к 90-летию заслуженного художника Федоренкова

В Павловском Посаде 14 октября в Доме Широкова торжественно открыли юбилейную выставку заслуженного художника России Юрия Александровича Федоренкова, которому исполнилось 90 лет. Мастер представил работы 2024-2025 годов, впечатлив картинами и своей творческой энергией.

Судьба Федоренкова неразрывно связана с Павловским Посадом с 1946 года. Город стал для него музой и главным героем. Узнаваемые пейзажи — Площадь Революции, храмы в Саурово и Казанском, тихие улочки — на его полотнах стали не просто видами, а художественной летописью, наполненной теплом. Эти работы, хранящиеся в музеях и частных коллекциях от Москвы до Лондона, сделали Павловский Посад еще одной точкой на культурной карте.

За плечами юбиляра — 38 лет преподавания, участие во Всесоюзной выставке в Манеже и персональные экспозиции за рубежом, где он тесно взаимодействовал с другими коллегами и единомышленниками. Примечательно, что многие из них приехали из-за границы, чтобы поздравить мастера.

Важный вечер был наполнен и личными моментами. Художник тепло вспоминал о покойной супруге, взявшей на себя быт, чтобы дать ему свободу для творчества. Трогательным стало поздравление от внука, который обратился к деду из зоны проведения СВО.

Глава городского округа Денис Семенов поблагодарил коллектив Дома Широкова за бережное отношение к наследию Федоренкова и отметил неоценимый вклад художника в культурный код территории. Эта выставка — яркая глава в творческой биографии мастера, доказывающая, что подлинное искусство не знает границ, в том числе и возрастных.