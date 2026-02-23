В Павловском Посаде отметили пятилетие местной федерации дзюдо и самбо

В Павлово-Посадском городском округе торжественно отметили пятилетие местной федерации дзюдо и самбо. На праздник, состоявшийся 20 февраля, приехали депутат Московской областной Думы Линара Самединова и глава округа Денис Семенов, чтобы поздравить спортсменов, тренеров и руководителей с юбилеем.

За пять лет организация проделала огромный путь. Если на заре основания в секциях занималось около 50 воспитанников под началом двух тренеров, то сегодня цифры впечатляют: более 200 детей и подростков, семь профессиональных наставников и новые оборудованные залы, которые сделали спорт доступнее для каждого ребенка в округе.

Глава муниципалитета Денис Семенов в своем выступлении особо отметил вклад президента Федерации Василия Ерохина и вице-президента Павла Варакина. По его словам, их энергия, стратегическое видение и преданность делу стали настоящим фундаментом для всех достижений.

За пять лет Федерация провела более 12 крупных турниров, а ее воспитанники успешно выступают на соревнованиях в разных регионах страны. Организация активно участвует в проекте «Единой России» «Выбор сильных» и регулярно организует мастер-классы с участием чемпионов мира и мастеров международного класса. Высокий уровень работы подтвержден наградами: Федерация дважды признавалась лучшей спортивной организацией округа.

Линара Самединова, обращаясь к собравшимся, подчеркнула, что каждый новый спортсмен, каждая победа и каждый улыбающийся ребенок — это общее будущее. В Федерации же главным результатом называют сияющие глаза детей и теплые отзывы родителей. Организация продолжает активно развиваться, привлекая все больше ребят к занятиям и воспитывая не только чемпионов, но и здоровых, уверенных в себе людей.