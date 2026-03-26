В Павловском Посаде подвели итоги первой Школьной лиги МО

Во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде 25 марта завершился первый сезон «Единой школьной лиги Московской области» — проекта, инициированного губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым.

Соревнования прошли по четырем видам спорта: футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам. В состязаниях приняли участие 9 школьных команд — сотни юных спортсменов провели десятки напряженных матчей.

По итогам состязаний определились призеры: третье место заняла команда МОУ Лицея № 1, второе — МОУ СОШ № 18, а чемпионский титул завоевала команда МОУ Гимназии.

Награды победителям и призерам вручил глава Павлово‑Посадского округа Денис Семенов. Он подчеркнул, что Школьная лига — это не просто соревнования, а система возможностей для детей: она помогает расти здоровыми, закалять характер, учиться работать в команде и ставить высокие цели. Семенов также поблагодарил наставников, тренеров, учителей физкультуры и родителей за поддержку юных спортсменов.