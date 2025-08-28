В Павловском Посаде прошел праздничный турнир посвященный Международному дню бокса

В Центральном парке Павловского Посада состоялось яркое мероприятие, посвященное Международному дню бокса – открытая тренировка и турнир по шапочным боям.

Под руководством опытного тренера Центра единоборств «Витязь» Никиты Леденева, юные участники освоили основные приемы бокса: правильную стойку, джебы, кроссы, боковые хуки и апперкоты. Они также учились выдерживать дистанцию и эффективно защищаться. Завершились занятия практическим применением полученных навыков в формате парных спаррингов.

Особый интерес вызвали необычные шапочные бои – традиционная русская игра, представленная в современной интерпретации. В этом забавном состязании запрещено наносить удары; задача – сохранить свою шапку на голове и снять головной убор с противника. Игра способствует развитию скорости реакции, координации движений и чувства командной сплоченности. В праздничном мероприятии приняли участие не только спортсмены, но и добровольцы, а также активисты Молодой Гвардии.

«Международный день бокса – прекрасная возможность продемонстрировать жителям нашего округа, что бокс – это не только сила, но и прежде всего, отточенная техника, строгая дисциплина и уважение к оппоненту. Количество молодых людей, увлекающихся боксом в Павловском Посаде, постоянно увеличивается: все больше ребят тянутся к спорту, посещают тренировки и покоряют ринг», – отметила депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина.

Мероприятие было организовано при поддержке Центра единоборств «Витязь» и местного отделения партии «Единая Россия».