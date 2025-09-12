В Павловском Посаде состоялась конференция, посвященная русскому культурному коду и моде

В Историко-художественном музее Павловского Посада прошла встреча, целью которой было изучение воздействия русского культурного наследия на эволюцию модных направлений – от их истоков до современного периода.

В мероприятии приняли участие Маргарита Смирнова, возглавляющая Восточную торгово-промышленную палату, доктора исторических наук, дизайнеры одежды, заслуженные педагоги и исследователи, учащиеся, представители бизнеса и работники культуры Павловского Посада.

Конференция, названная «Русский культурный код в модных тенденциях – от истоков до современности», была структурирована в четыре секции: «Текстильный маркетинг: стратегия развития бизнеса», «Социокультурные корни народного творчества», «Взаимосвязь народного искусства и моды: исторический взгляд и современное состояние» и «Исследование концептуальных и проблемных аспектов костюмотерапии, современные подходы».

В ходе конференции были рассмотрены вопросы, связанные с советской модой, одеждой времен Великой Отечественной войны, поддержкой творческих инициатив в Московской области, а также роль и значение костюмотерапии.

«Уже завтра в нашем городе в который раз распахнет свои двери фестиваль швейного искусства «ТекСТИЛЬный ПОСАД». Его задача – привлечь внимание к авторским коллекциям и стимулировать развитие эксклюзивной моды, создаваемой мастерами из народа. Этот проект является частью стратегии развития нового туристического направления в Подмосковье – fashion-туризма. Приглашаем всех жителей и гостей Павловского Посада присоединиться к этому событию», - заявила организатор конференции Ирина Ушакова.

В Павлово-Посадском городском округе развита текстильная отрасль, включающая производство пряжи, нитей, тканей и готовых изделий из различных волокон. Крупнейшие предприятия поддерживают и продолжают многолетние традиции текстильного производства в округе.