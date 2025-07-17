В Павловском Посаде состоялась презентация книги, посвященной памятникам Великой Отечественной войны

16 июля в выставочном зале «Дом Широкова» состоялось мероприятие, посвященное презентации нового издания «Памятники и мемориальные доски на территории Павлово-Посадского городского округа, увековечивающие память участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Фотографии для книги и идея ее создания принадлежат Александру Викторовичу Белову, жителю Павловского Посада и продолжателю традиций фотолетописи родного края. Издание вышло в свет при поддержке Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса, а также лично Ирины Константиновны Ушаковой, доцента, директора МУК «ППМВК» и кандидата исторических наук.

Новый фотоальбом, вышедший в свет в начале июля, представляет собой сборник изображений памятных мест, воздвигнутых в честь героев Великой Отечественной войны. В контексте 80-летия Победы и Года защитника Отечества это событие приобретает особое значение.