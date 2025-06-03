В Павловском Посаде состоялось зрелищное состязание по настольному теннису среди воспитанников секции «Ура, каникулы!»

На спортивной арене «Большедворский» в Павловском Посаде прошел увлекательный турнир по настольному теннису для членов секции «Ура, каникулы!».

Мероприятие, проведенное под чутким руководством тренера Ларисы Владимировны Платоновой, стало запоминающимся завершением учебного года и ознаменовало начало летнего отдыха. Кроме того, это было важной возможностью оценить прогресс и мастерство ребят, которые усердно тренировались в течение всего года.

Состязания были разделены на две возрастные группы: младшая, где выступали начинающие игроки, и старшая, объединяющая более опытных участников. Игры отличались интенсивностью и азартом, отражая высокий класс подготовки спортсменов.

В старшей группе первенство завоевал Георгий Заименко, второе место заняла Валерия Дубровина, а бронзовая медаль досталась Виктории Шумиловой. В младшей возрастной категории победу одержал Марк Железчиков, серебряная награда у Полины Железчиковой, а бронзовый призер – Даниил Кириленко. Особые призы в номинации «За несгибаемую волю к победе!» были вручены Нестору Коровину и Владимиру Усову, продемонстрировавшим невероятную целеустремленность и неукротимое желание добиться успеха.

Все участники проявили себя с лучшей стороны, продемонстрировав отличную физическую форму и спортивный характер.