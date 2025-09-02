В Павловском Посаде состоялся день знакомства с творческими объединениями и записью в кружки

В Павловском Посаде состоялся яркий день открытых дверей в Доме культуры «Большедворский», посвященный началу нового творческого сезона.

Мероприятие предоставило возможность всем желающим узнать о клубных формированиях и записаться в кружки по интересам.

Посетители познакомились с руководителями творческих коллективов, приняли активное участие в познавательных мастер-классах, оценили выступления местных артистов и, конечно, записались на занятия в интересующие их кружки.

«Мы рады видеть как тех, кто уже давно является частью нашей творческой семьи, так и тех, кто сделал свой первый шаг в мир искусства. Добро пожаловать! Надеемся на долгий и насыщенный совместный творческий путь!» - обратилась к присутствующим руководитель Дома культуры Ольга Титова.

В Доме культуры «Большедворский» функционируют разнообразные творческие направления и клубы: студия ИЗО и лепки «Самоцветы», коллектив эстрадного танца «Феерия», кружок «Рукотворушка», занятия по игре на гитаре «Аккорд», курсы английского языка, студия «Малышок», вокальные студии «Мастерская Алисы» и «Созвездие», театральная студия для юных талантов, клуб «Эрудит», эстрадные танцы, спортивные танцы «Зумба» 50+, вокальная группа «Ностальгия», рок-группа «Фаер», театральная студия «Дар», игровая студия «Непоседы», коллектив народного танца «Искорка», студия рисования, «Белая Ладья», «Время танцевать», «Народные танцы» и детская «Зумба».