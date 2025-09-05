В Павловском Посаде состоялся фееричный танцевально-цирковой праздник

На сцене одновременно выступили ведущие танцевальные ансамбли города, представившие публике свое виртуозное мастерство и исключительный талант. В числе приглашенных участников были такие коллективы, как хореографическая группа «Магнолия», шоу-коллектив «Jackson Street», команда чирлидеров «Dream Team» и современная танцевальная студия «Колибри».

Зрителей ждало настоящее разнообразие: от изящных классических танцев до динамичных современных постановок. Эффектные костюмы, сложные акробатические трюки и завораживающая музыка объединились, чтобы создать поистине волшебную атмосферу.

Посетители парка получили огромное удовольствие и море положительных эмоций от выступлений талантливых артистов. Этот праздник, посвященный цирковому и танцевальному искусству, стал замечательным подарком для всех жителей и гостей Павловского Посада.