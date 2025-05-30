В Павловском Посаде состоялся итоговый концерт танцевального объединения Free Dance Crew

Возглавляет команду Дарья Соколова, чья карьера тренера-хореографа началась под руководством Вячеслава Выставкина, известного артиста из Павловского Посада. Новичкам удалось покорить зрителей, представив динамичные и запоминающиеся танцевальные постановки.

Мероприятие началось с энергичной перкуссии, которую исполнили ученики школы игры на ударных «Восьмой удар». Под руководством опытного педагога Сергея Бахтамянца ребята занимаются в доме культуры «Филимоновский» уже несколько лет. Помимо командных выступлений, Сергей продемонстрировал и сольный номер, который получил заслуженный шквал оваций.