В Павловском Посаде состоялся итоговый концерт танцевального объединения Free Dance Crew
Фото: [ДК Филимоновский]
29 мая отчетный вечер Free Dance Crew, прошедший в культурном центре «Октябрь», ознаменовался впечатляющим дебютом нового танцевального формирования SANSARA CREW, работающего в стиле хип-хоп.
Возглавляет команду Дарья Соколова, чья карьера тренера-хореографа началась под руководством Вячеслава Выставкина, известного артиста из Павловского Посада. Новичкам удалось покорить зрителей, представив динамичные и запоминающиеся танцевальные постановки.
Мероприятие началось с энергичной перкуссии, которую исполнили ученики школы игры на ударных «Восьмой удар». Под руководством опытного педагога Сергея Бахтамянца ребята занимаются в доме культуры «Филимоновский» уже несколько лет. Помимо командных выступлений, Сергей продемонстрировал и сольный номер, который получил заслуженный шквал оваций.
«Подобное мероприятие – прекрасная возможность для творческого роста молодежи и поддержки насыщенной культурной жизни нашего города. Творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа неизменно радуют жителей новыми выступлениями и инициативами, формируя атмосферу вдохновения и взаимопонимания. Будьте в курсе последних событий, чтобы не упустить следующие интересные мероприятия!», - поделилась заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа по вопросам культуры, спорта и молодежной политики Светлана Аргунова.