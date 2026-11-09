В Павловском Посаде стартовал сезон футзала 2026: расписание матчей и составы лиг уже определены

Как рассказали организаторы, мероприятие помимо церемонии включало подведение итогов летнего футбольного первенства в формате 11 на 11 и жеребьевку лиг: по ее результатам команды узнали своих соперников на предстоящий сезон.



Футбол здесь называют давней традицией — в него играют все, от малышей во дворах до ветеранов. Местные сборные достойно выступают в региональных турнирах, а домашние соревнования давно вышли за пределы одного города.



География участников впечатляет: за трофеи борются коллективы из разных городов Подмосковья. Организаторы расценивают такой приток гостей как лучшую оценку качества турнира и подтверждение статуса округа как одного из футбольных центров региона.



Участникам пожелали честной борьбы, зрелищных матчей и побед, а болельщикам — приятного просмотра и горячей поддержки любимых команд.