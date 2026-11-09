Юрист Воропаев назвал болезни, при которых права аннулируют автоматически

В России выявление определенных заболеваний из официального перечня медицинских противопоказаний может стать основанием для автоматического прекращения действия водительского удостоверения. Об этом Газете.ру рассказал юрист Лев Воропаев. По словам специалиста, ключевым механизмом для запуска процедуры аннулирования прав становится официальный диагноз, зафиксированный врачом при обращении гражданина в любую медицинскую организацию

Перечень противопоказаний и механизм контроля

В список медицинских противопоказаний, препятствующих управлению транспортными средствами, входят эпилепсия, тяжелые неврологические нарушения, а также психические расстройства, включая шизофрению и умственную отсталость. Кроме того, лишение прав грозит водителям со стойкими аномалиями цветового зрения (ахроматопсией), при которых человек не способен корректно различать сигналы светофора.

Правительство РФ утвердило уточненный перечень противопоказаний, при этом базовый каркас ограничений остается неизменным на протяжении нескольких лет. Главным новшеством становится интеграция баз данных Минздрава и ГИБДД, которая позволит аннулировать права без ожидания планового 10-летнего медосмотра.