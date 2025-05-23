В Павловском Посаде стартует Открытый чемпионат по футболу

25 мая в городе Павловский Посад официально начнется Открытое первенство по футболу, организованное в формате 11 на 11 для мужских команд, представляющих городской округ.

Данное мероприятие проводится при значительной поддержке Павлово-Посадского отделения общероссийской организации «Боевое братство», а также с участием Администрации Павлово-Посадского городского округа и Павлово-Посадского отделения Фонда «Защитники Отечества».

Каждое воскресенье, начиная с 25 мая, на спортивных площадках Павлово-Посадского городского округа будут разворачиваться напряженные футбольные баталии. Это прекрасная возможность для любителей футбола продемонстрировать свою страсть к спорту, пообщаться с людьми, разделяющими их интересы, и получить массу положительных впечатлений.