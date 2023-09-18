В первой игре турнира памяти Александра Петренко победил баскетбольный клуб «Химки»

В первый день на поле встретились баскетбольные клубы «Химки» и «Тамбов». Хозяева площадки захватили лидерство уже в самом начале матча и выиграли со счетом 92:57.

Максимальный вклад в победу внес Даниил Зибиров, он набрал для команды 18 очков. На счету Евгения Фидия – 17 очков. Также среди сильнейших оказались Александр Мальцев и Владимир Пичкуров.

В пресс-центре БК «Химки» отметили, что после сборов в горах Кисловодска у химчан хорошая физическая форма, и на поле это почти сразу стало заметно.

«Хозяева успевали в защите за своими игроками и всегда имели подстраховку, а в нападении быстро двигали мяч. Даже несмотря на то, что бросок пошел только у Евгения Фидия и Даниила Зиборова, команда Андрея Мальцева уже по итогам первой десятиминутки обзавелась 8-очковым преимуществом», – объяснили в пресс-центре.

Также в первый день турнира в городском округе Химки сразились команды «Новосибирск» и владивостокский «Динамо», победу одержали сибиряки.

Напомним, Александр Петренко погиб в автокатастрофе летом 2006 года. Уже в 2007 году, на годовщину трагедии, провели первый турнир его памяти. В этом году на состязания в городском округе Химки собрались четыре команды.