В первом круге Уимблдона был повторен рекорд турниров Большого шлема

Сразу 13 сеяных теннисистов в мужском одиночном разряде выбыли в первом круге Уимблдона. Как сообщил журналист Бен Ротенберг, это повторение рекорда турниров Большого шлема.

Аналогичная ситуация сложилась на Australian Open в 2004 году.

Среди покинувших турнир после первого матча и россиянин Даниил Медведев, уступивший французу Бенджамина Бонзи, занимающему 64-е место в рейтинге. Медведев был посеян на турнире под девятым номером.

Также в первом круге Уимблдона выбыли Александр Зверев (третий сеяный), Лоренцо Музетти (7), Хольгер Руне (8), Франсиско Серундоло (16), Уго Умбер (18), Алексей Попырин (20), Стефанос Циципас (24), Денис Шаповалов (27), Александр Бублик (28), Алекс Михельсен (30), Таллон Грикспор (31) и Маттео Берретини (32).

Главная потеря в женской сетке — вылет чемпионки «Ролан Гарроса» Коко Гауфф, которая проиграла украинке Даяне Ястремской.

Ранее на клубном чемпионате мира по футболу определились все участники четвертьфиналов.