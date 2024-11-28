В Петербурге умерла народная артистка России Вера Карпова

Народная артистка России Вера Карпова ушла из жизни в Санкт-Петербурге на 91-м году, сообщил в телеграм-канале губернатор области Александр Беглов.

На протяжении 67 лет Карпова выступала на сцене Театра Комедии имени Н.П. Акимова. По словам губернатора, за это время она воплотила более 80 персонажей.

В кино Карпова сыграла 75 ролей, включая участие в таких многосерийных проектах, как «Морские дьяволы» и «Улицы разбитых фонарей», а также в других фильмах, как указано в биографии актрисы на сайте «Кино-Театр.ру».

Кроме того, Карпова работала на ленинградском радио, где в 1990-х годах вела детскую программу «Бибишка — славный дружок».

Ранее сообщалось, что в возрасте 85 лет умерла народная артистка РСФСР Галина Борейко. Известный балетмейстер-постановщик более 60 лет посвятила работе в Челябинском академическом театре оперы и балета имени М.И. Глинки.