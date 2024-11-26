Умерла советская и российская балерина Галина Борейко

В возрасте 85 лет умерла народная артистка РСФСР Галина Борейко. Известный балетмейстер-постановщик больше 60 лет посвятила работе в Челябинском академическом театре оперы и балета имени М.И. Глинки, сообщает официальный телеграм-канал учреждения.

Галина Михайловна скончалась во вторник, 26 ноября. В сообщении театра говорится о том, что об утрате скорбит весь коллектив и выражает соболезнования родным и близким артистки. Причина смерти на данный момент не сообщается.

По словам главы Челябинской области Алексея Текслера, Галина Борейко оставила яркий след в истории балета и смогла воспитать плеяду талантливых артистов.

Ранее сообщалось, что в СК назвали предварительную причину смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова.