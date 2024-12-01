В Подмосковье 1 декабря стартовал зимний сезон

Сегодня, 1 декабря, в Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье», в ходе которого начинают работу катки, зажигаются елки и идет подготовка к празднованию Нового года.

Почти в 90 парках региона состоялось общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялись духовой оркестр Дедов Морозов, праздничные программы, ярмарки. В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло волшебное шоу с символом наступающего года при участии артистов на ходулях. Также мероприятия, посвященные открытию зимнего сезона в Московской области, прошли в Парке Мира в Мытищах, в парке «Елочки» в Домодедове и других.

В парке «200 лет Егорьевску» состоялось открытие Резиденции Деда Мороза.

Сегодня заработали несколько катков – каток в парке Малевича в Одинцовском городском округе, каток в Пестовском парке в Балашихе, каток в парке «Фабричный» в Истре.

Кроме того, сегодня в Черноголовке стартовал проект «Выходи во двор», в ходе которой команде жителей противостояли известные чемпионы СССР и России. Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов и другие.