В Подмосковье благоустраивают тропу к могиле великого историка

На Рождественском погосте рядом с деревней Болдино (городской округ Солнечногорск) обновляется тропа к могиле автора первой книги по русской истории Василия Татищева.

Ход работ по благоустройству проконтролировал глава округа Константин Михальков. Как он отметил, проект реализуется в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга, который основал Татищев. В ближайшие дни тропа к могиле выдающегося государственного деятеля будет открыта.

На пути следования теперь есть скамейки, освещение. Запланировано также сделать парковку для транспорта.

Ранее сообщалось, что студенты подмосковного колледжа стали лучшими на этапе чемпионата «Профессионалы-2023».