В Подмосковье будет базироваться хоккейная команда из Санкт-Петербурга

В Московской области еще одной хоккейной командой стало больше. Арена имени Владимира Петрова в Красногорске станет домашней для команды «Академия СКА-Юниор», которая входит в структуру санкт-петербургского СКА, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.

Коллектив будет выступать в Молодежной хоккейной лиге. Глава подсмосковного Минспорта Дмитрий Абаренов считает, что наличие в Красногорске профессиональной команды добавит мотивации ученикам и выпускникам местной Академии хоккея Владимира Петрова. Перспективные игроки получат шанс привлечь к себе внимание тренерского штаба «Академии СКА-Юниор», сделать попытку выйти на новый качественный уровень.

Добавим, что на арене имени Петрова созданы все условия для роста спортивного мастерства, все тренировочные зоны оснащены по последнему слову хоккейной науки.

Ранее сообщалось, что подмосковная команда поборется за награды Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту.