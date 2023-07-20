В Подмосковье изготовили уникальную матрешку, которая претендует попасть в книгу рекордов

В Подмосковье изготовили уникальную матрешку, которая претендует попасть в книгу мировых и российских рекордов. Внешний вид и размер деревянной куклы пока держится в секрете. Известно, что она выполнена в стиле народных художественных промыслов.

Достижение зафиксируют представители международного агентства «ИнтерРекорд» на молодежном форуме «Подмосковье — это мы», который состоится завтра в Красногорске. Участие в нем примут около тысячи молодых людей, которые этой осенью будут наблюдателями на выборах губернатора региона.

Как отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, в регионе очень много молодежи — около двух миллионов человек. Это активные и инициативные люди, которые небезразличны к своему региону, поэтому они часто предлагают различные идеи и проекты, подчеркнула она.

«А в партнерстве с общественными организациями и правительством области для них (молодых людей. — прим. ред.) открываются двери, за которыми каждый может непосредственно сам участвовать в переменах, развитии Московской области, делать ее лучше и комфортнее», — подчеркнула министр.

Екатерина Швелидзе добавила, что на форум приглашены активисты основных молодежных и добровольческих организаций, в том числе МГЕР, «Волонтеры Победы», РСО, «Волонтеры Подмосковья», Молодежный парламент и «Волонтеры культуры».

В рамках форума состоятся беседы о важных и актуальных вопросах. Большое внимание уделят образованию. В частности, пройдет панельная дискуссия «Достижения Подмосковья», в рамках которой министры регионального правительства, а также депутаты Госдумы и Мособлдумы расскажут о том, как Подмосковье изменилось за десять лет.

Депутат Московской областной думы и куратор проекта «Подмосковье — это мы» Линара Семединова, в свою очередь, отметила, что в регионе прислушиваются к молодым людям, а также реализуют их идеи и проекты.

«Нам важно показать, сколько всего в Московской области делается для молодежи. <…> Молодежи самой важно включаться в процесс развития Подмосковья, не оставаться в стороне. Форум совместит в себе продуктивную образовательную часть и стильное, интересное мероприятие», — подчеркнула она.

Для участников форума выступят известные музыкальные исполнители. Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по народным художественным промыслам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что население Московской области растет быстрее всех в России.