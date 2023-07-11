В Подмосковье открылась выставка декоративных искусств
Фото: [Музей-заповедник «Зарайский кремль»]
Музей-заповедник «Зарайский кремль» представляет очередную выставку. На этот раз она устроена совместно с Московским союзом художников.
«Искусство в ремесле. Путешествие узора» — посетителей ждет путешествие в увлекательный мир живописи. Как сообщает Министерство культуры и туризма Московской области, наряду с работами современных художников будут представлены уникальные экспонаты музея из керамики, ткани, стекла и металла отечественных и зарубежных мастеров.
Выставка продлится почти до конца августа.
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