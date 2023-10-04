В Подмосковье открылась выставка выдающихся русских художников

В Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея».

В залах выставлены 56 работ учителей, друзей и последователей Исаака Левитана — Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов на торжественном открытии зачитал приветствие от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Выставка стала первым большим проектом Звенигородского манежа после масштабной реставрации и первый, созданный в сотрудничестве с Русским музеем. Экспозиция сопровождается мультимедийной программой «Слышать, как трава растет». Выставка проводится при поддержке регионального Министерства культуры и туризма и продлится до конца февраля 2024 года.