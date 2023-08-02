В подмосковном Долгопрудном строят комфортабельный жилой комплекс

По сообщению регионального Министерства жилищной политики, компания «Гранель» взялась сдать высотку на 614 квартир в четвертом квартале 2025 года. Еще в двух корпусах работы ведутся полным ходом уже несколько месяцев, и многое сделано. Здесь дольщики смогут получить в квартиры в четвертом квартале этого года.

В микрорайоне готовится разнообразная инфраструктура. Здесь жители смогут отдыхать в парке, прилегающему к каналу имени Москвы. Предусмотрены паркинг для машин, детские сады, поликлиника, аптеки, объекты бытового назначения. В двух километрах от «Бригантины» расположена станция МЦД «Водники».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прочищаются лесные просеки.