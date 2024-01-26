В Подмосковье продолжается реставрация дворца-усадьбы «Архангельское»
Фото: [Главное управление культурного наследия Московской области]
В городском округе Красногорск идет реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское» (17 век – начало 20-го).
Главное управление культурного наследия Московской области проинспектировало ход работ. Отмечено, что в настоящее время проводятся реставрационные работы помещений дворца в части напольного покрытия, а также межэтажных лестниц.
Дворец усадьбы «Архангельское» возведен по проекту французского архитектора Шарля де Герна, он представляет собой образец большого усадебного дома эпохи русского классицизма.