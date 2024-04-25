В Подмосковье продолжается реставрация главного дома усадьбы Федора Шаховского. Как напомнили в Главном управлении культурного наследия Московской области, объект расположен в селе Верзилово под Ступино.

Полное название объекта — «Усадьба Шаховского Федора Петровича, у которого в начале 1820-х гг. бывали декабристы Фонвизин Михаил Александрович и Якушкин Иван Дмитриевич: Главный дом».

Сейчас здесь завершились работы с фасадами. Продолжается внутренняя отделка стен и потолков.

Ход работ проверили инспекторы ведомства. Отмечается, что реставрация проводится на должном уровне качества и соответствует согласованным проектным решениям.

Усадьба была основана во второй половине 18 века статским советником А. А. Нартовым. В 19 веке ее владельцем стал Шаховской. Главный дом — это кирпичное двухэтажное здание.