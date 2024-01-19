В Подмосковье проходит чемпионат России по греко-римской борьбе

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, за награды в десяти весовых категориях сражаются более 300 спортсменов из 49 регионов. Подмосковье на чемпионате представляют 22 атлета.

Президент федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили за организацию масштабного соревнования поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Наро-Фоминска Романа Шамнэ.