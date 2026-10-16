Сильнейшая украинка оступилась на турнире в Ухане: Свитолина проиграла 170-й ракетке мира

Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина (шестой номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

32-летняя украинка уступила британке Сонай Кортал, которая занимает 170-е место в рейтинге, со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

В текущем сезоне Свитолина выиграла два титула (за карьеру — 20), спортсменка заработала на корте более $31 млн.

Сонай Кортал поспорит за выход в финал с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая выбила из турнира россиянку Диану Шнайдер.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет предпринять меры для ограничения допуска российских спортсменов на международные соревнования.