В Подмосковье проходит чемпионат России по судомодельному спорту

Гребная база ФСК «Труд» в Старой Купавне (Богородский городской округ) стала местом проведения чемпионата страны по судомодельному спорту в классе моделей-копий. Арбитры оценивают маневренность около 300 маленьких судов.

Одним из главных фаворитов соревнований является инженер, мастер спорта международного класса Евгений Дарышин. Свои модели он изготавливает своими руками. На этом чемпионате он демонстрирует возможности «Ласточки», которая является копией легендарного парохода. Чтобы добиться идеальной точности Дарышин собирал информацию по кинофильмам, библиотекам, встречался с судостроителями.

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