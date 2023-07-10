В Подмосковье проходит отбор конников на Азиатские игры

В Дмитровском городском округе проходят Евразийские игры по конному спорту. Спор за награды в комплексе «Maxima Park» ведут всадники России, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана и других стран.

В программе соревнований три олимпийские дисциплины — троеборье, выездка и конкур. Помимо медалей и кубков на кону стоят путевки на Летние Азиатские игры. Среди тех, кто претендует на призовое место, опытный подмосковный всадник, победитель международных и всероссийских соревнований Альберт Халиков на лошади Арголис Токио.

Азиатские игры-2023 пройдут в сентябре-октябре в китайском Ханчжоу.

Ранее мы сообщали, что подмосковная спортсменка установила рекорд России в беге с препятствиями.