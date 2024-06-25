В Подмосковье пройдет фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности

На следующих выходных в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре состоится семейный фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что основной целью фестиваля является популяризация семейных ценностей. Почетными гостями мероприятия станут супружеские пары, прожившие в браке более пятидесяти лет, а также многодетные семьи, воспитывающие более пяти детей.

В рамках программы пройдут выступления подмосковных творческих коллективов. Свою продукцию на фестивале также представят подмосковные фермеры. Участники праздника смогут приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. При этом все желающие смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам. Также на территории организуют зону с блюдами русской кухни, стилизованную фотозону и арт-объекты.

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