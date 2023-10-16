В Подмосковье прошла крупнейшая конная выставка
Фото: [Пресс-служба выставки «Конная Россия»]
Самые резвые и красивые лошади со всей России показали свои возможности на выставке в Дмитровском городском округе.
В ходе трехдневного мероприятия «Конная Россия» в комплексе «Максима Парк» были представлены десятки редких пород лошадей и лучшие клубы страны. По словам главного судьи, профессора Тимирязевки Владимира Демина, это было самое грандиозное событие года для отрасли.
В рамках выставки прошли чемпионаты России среди лошадей терской и орловской рысистой пород, показательный экстремальный драйвинг в исполнении лучших спортсменов страны, шоу-парад пород «Конная палитра» и состязание тяжелоупряжных пород. Всего на старт вышло более 160 лучших лошадей России.