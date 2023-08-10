В Подмосковье состоится традиционный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»

В Химках пройдет пятый по счету детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева».

Вести борьбу за награды будут 16 команд игроков 2011 года рождения. Среди них «Мастер-Сатурн» (Московская область), ЦСКА, «Локомотив» (обе – Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Ростов», «Динамо» (Минск) и другие. Участники и болельщики смогут пообщаться со знаменитым голкипером Игорем Акинфеевым, который приедет на открытие и закрытие турнира (21 августа и 23-го).

Первый розыгрыш кубка состоялся в 2018 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Дважды обладателем трофея становился подмосковный «Мастер-Сатурн».

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