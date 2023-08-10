Подмосковные дорожники начали ремонт оживленной автотрассы в Павловском Посаде

Дорога связывает Горьковское шоссе с городским округом, поселком Большие Дворы, деревнями и садоводческими товариществами, автотрассами М-12 и М-7. Каждодневно по этому участку проезжает более 15 тысяч единиц техники.

Бригады Мосавтдора в настоящее время фрезеруют полотно. Работы для удобства автомобилистов специально ведутся по ночам. На участок длиной 7, 5 километра уложат покрытие с большим сроком службы. Рабочие укрепят бордюры и нанесут разметку.

В подмосковном Красногорске на хоккейном турнире «Кубок Овечкина» начинается плей-офф.