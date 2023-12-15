В Подмосковье состоялся конкурс талантов среди студентов и школьников

В чеховском Дворце культуры «Дружба» прошел финальный этап регионального смотра-конкурса художественной самодеятельности школьников и студентов «Таланты и поклонники».

Организаторами большого культурного события стали МЧС России по Московской области совместно с подмосковным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

В решающем этапе конкурса приняли участие более 200 человек из 23 городских округов. Юные таланты состязались в номинациях: «Театральное искусство» «Хореографическое искусство», «Авторская или бардовская песня», «Вокал». Сотрудниками МЧС и представителями ВДПО была также организована обширная развлекательная программа.