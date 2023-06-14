В Подмосковье состоялся всероссийский семинар-лаборатория «Авторская сцена - 2023»

Подмосковный Ногинск стал местом проведения традиционного творческого проекта Союза театральных деятелей России «Авторская сцена — 2023». В рамках семинара молодые режиссеры и драматурги создали прообразы шести будущих постановок.

Как отметили в региональном Министерстве культуры и туризма, творческие встречи участников проходили на локациях Московского областного театра драмы и комедии с использованием, как сцены, так и улицы.

Художественным руководителем семинара был ректор ГИТИС Григорий Заславский. По мнению эксперта, драматурги имеют достойную мотивацию — по итогам «Авторской сцены», минимум, одна-две пьесы попадают в репертуар театров.

«Это отличная возможность заявить о себе», — подчеркнул Заславский.

Проект «Авторская сцена», напомним, реализуется уже 36 лет в разных городах.

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