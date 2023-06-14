Завершается реставрации парка «Усадьба Раменское»

Это историческое место у Борисоглебского озера очень любят жители Раменского и гости города. Работы по улучшению парка идут в рамках государственного проекта «Жилье и городская среда».

Инспекторы Главного управления культурного наследия Московской области контролируют реставрацию парка, которая в настоящее время находится в заключительной фазе. Каждый день парк становится все более удобным и интересным. Здесь можно прогуляться, отдохнуть в тени деревьев, заниматься спортом на . лыжероллерной трассе, велодорожках, в скейт-парке. Для тех, кто пришел на прогулку с детьми, в парке оборудована комната для матери и ребенка.

Площадь благоустроенной территории составляет 21 гектар.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье идет активная борьба с самозахватом земельных участков.