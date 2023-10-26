В Подмосковье стартовал международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»

Крупнейший спортивный киносмотр в Восточной Европе и странах СНГ стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Представители восьми стран продемонстрируют 11 художественных картин, 37 документальных фильмов и три анимационные ленты. Жюри определит победителей в 12-ти номинациях, включая «Гран-При». Учреждены также специальные призы от жюри и от зрителей.

Красногорск, отметим, в 21-й раз стал центральной площадкой Международного фестиваля спортивного кино. В рамках открытия мероприятия прошла встреча со спортсменами и просмотр фильма «Финт Боброва» режиссеров Михаила Тюркина, Светланы Алхазашвили и Ольги Жуковой.

Президент фестиваля — трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, председатель жюри —народный артист России, кинорежиссер Евгений Герасимов.