В Подмосковье стартовали съемки сказки-блокбастера «Морозко» с Боярской и Зайцевым
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В Московской области стартовали съемки сказки «Морозко» режиссера Эдуарда Бордукова, где главную роль исполнит актриса Елизавета Боярская. Создатели обещают представить фольклорную историю в новом прочтении и несколько изменить привычные роли персонажей.
Подробнее о съемках рассказали РБК в пресс-службе «Централ Партнершип». Известно, что ловить удачные кадры будут не только на территории Подмосковья, но также в Карелии, Ленинградской и Липецкой областях.
Как отметили в кинокомпании, в экранизации сестер Марфу и Настеньку сделают не врагами, а лучшими подругами, которые объединятся против зла. Антагонистом в истории выступит «сварливая мать» из-за магии которой на русских землях уже несколько десятилетий нет зимы. Сказка станет блокбастером, который создаст праздничный настрой зрителям.
Точные роли в сказке пока не указаны, однако известно, что дочь Боярского и ее коллега Кирилл Зайцев исполнят главные роли. Также в проекте задействованы актеры Светлана Колпакова, Артем Быстров, Мария Канунникова и другие.
Ранее сообщалось, что Юрий Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус».