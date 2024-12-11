В Подмосковье стартовали съемки сказки-блокбастера «Морозко» с Боярской и Зайцевым

В Московской области стартовали съемки сказки «Морозко» режиссера Эдуарда Бордукова, где главную роль исполнит актриса Елизавета Боярская. Создатели обещают представить фольклорную историю в новом прочтении и несколько изменить привычные роли персонажей.

Подробнее о съемках рассказали РБК в пресс-службе «Централ Партнершип». Известно, что ловить удачные кадры будут не только на территории Подмосковья, но также в Карелии, Ленинградской и Липецкой областях.

Как отметили в кинокомпании, в экранизации сестер Марфу и Настеньку сделают не врагами, а лучшими подругами, которые объединятся против зла. Антагонистом в истории выступит «сварливая мать» из-за магии которой на русских землях уже несколько десятилетий нет зимы. Сказка станет блокбастером, который создаст праздничный настрой зрителям.

Точные роли в сказке пока не указаны, однако известно, что дочь Боярского и ее коллега Кирилл Зайцев исполнят главные роли. Также в проекте задействованы актеры Светлана Колпакова, Артем Быстров, Мария Канунникова и другие.

Ранее сообщалось, что Юрий Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус».