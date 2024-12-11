Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус»: как на это отреагировали российские звезды

Номинация Юрия Борисова на премию «Золотой глобус» говорит о его таланте и признании российских артистов на международном уровне, заявил в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» российский актер, звезда сериала «Жуки» Максим Лагашкин.

Борисов номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера, рассказывающем о любовных отношениях секс-работницы с сыном русского олигарха. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Актер также известен своими ролями в фильмах «Серебряные коньки», «Сто лет тому вперед», «Купе №6». В 2025 году на экраны выйдет картина «Пророк. История Александра Пушкина», роль великого поэта в ней исполнит Борисов.

Лагашкин порадовался успехам коллеги. Он также назвал замечательным, что российских артистов вновь стали признавать на международном уровне.

«Радует, что в искусстве нет границ. За Юру мне хочется порадоваться, поздравить и пожелать еще больших высот», — высказался актер.

Фильм «Анора» Лагашкин еще не смотрел, но планирует сделать это на каникулах.

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